تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

وقال المحافظ إن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وإنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف القانون.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بحملات مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المدينة قادها مصطفى عبد القادر، مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدون ترخيص، وضبط ٣٢٥ طن خامات مجهولة المصدر، ومنها ٥ أطنان قوالب قصدير، و٥ أطنان قوالب معادن ناتجة عن الصهر، بالإضافة إلى ٢ خط إنتاج، وفرن حراري، وهزاز، كما تم التحفظ على ١٥٤٠ لتر سولار مدعم بدون سند قانوني.

كما تم ضبط كمية من الدواجن والكبد البقري البرازيلي غير صالحة للتداول تقدر بـ “١٣٠٠ كجم دواجن + ١٧ كجم كبدة، كما تم ضبط ١٠ أطنان سمسم أبيض سوداني” بدون فواتير، وضبط ٢٠ كجم رنجة بدون فواتير و٦ قوالب لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة أخرى بالاشتراك مع الطب البيطري بالعاشر من رمضان.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار الحملات اليومية والتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.