الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز الصفوة للعلاج الطبيعي الكائن بشارع عين شمس بميدان حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان سلامة المواطنين، وتحت إشراف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر بالمركز لبيعها للجمهور، كما تم العثور على ثلاجة بها أدوية ليس عليها قائمة بالأسماء ولا بيان بدرجات الحرارة، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم تشميع المركز وتحريز المضبوطات بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مع تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من تراخيص المراكز الطبية والعاملين بها قبل تلقي أي خدمات علاجية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.