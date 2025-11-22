قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: حتى لا يخطئ الآخرون

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

قرار صدر الأسبوع الماضي بإيقاف مذيعتين عن الظهور على شاشات قنواتهما. السبب لم يكن خطأ مهنيًا على الهواء، بل منشورات على صفحات شخصية.

والسؤال: إذا وقع التجاوز على الصفحة، لماذا تُعاقَب القناة؟
القرار نصّ على إيقاف المذيعتين في القنوات، بينما اكتفى بـ"لفت نظر" للصفحات التي حدث عليها التجاوز.ولم يصدر بيان رسمي بالمخالفات ولماذا انتقلت المخالفة من الانستجرام الي التعديل في برامج قنواتها  بالمنطق، لو كان التجاوز على الصفحة، فالطبيعي أن يكون العقاب على الصفحة:
لكن ما حدث كان العكس: الإيقاف للقنوات… والإنذار للصفحات.

لست أكتب دفاعًا عن أحد، ولا اعتراضًا على أن الشخصية الإعلامية يجب أن تُحاسَب على ما تنشره في أي مساحة تحمل اسمها وصورتها. هذا منطقي ومفهوم. لكنني مثل كثيرين أتساءل: ما القاعدة؟
الحقيقة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير خالد عبد العزيز،  قدّم المجلس خلال الأشهر الماضية نموذجًا محترمًا في ضبط المشهد الإعلامي.

تابع التجاوزات على الشاشات، وأوقف محتويات غير مهنية، وصحّح مسارات،.
والأمين العام المستشار باسر المعيدي يبذل جهدا فائقا في المتابعة والتواصل معنا
وانا اسأل اليوم بشكل علني ولم اتصل حتي لايقع اي مذيع المذيعة اخرون في نفس الخطأ
و القضية ايست  المذيعتين… بل الرسالة التي تصل لكل العاملين في الإعلام:
ما هو المسموح؟ وما هو غير المسموح؟
هل صفحات السوشيال تُحاسَب كمنصات شخصية؟ أم كامتداد للقنوات؟
ومتى يصبح المنشور على الفيسبوك أو إنستغرام سببًا لإيقاف برنامج تلفزيوني؟
نحن نحتاج إجابة…
لكي لا يقع آخرون في نفس الخطأ.

لأنهم لا يعرفون ماهي القاعدة. أتمنى وأعتقد أن هذا ما ينتظره الجميع نشر بيان يوضح نص الكود المخالف، وكيفية تطبيقه، وحدود المحاسبة بين "ما هو شخصي" و"ما هو مهني". فالوضوح يحمي الجميع. والقواعد حين تُعلن… يصبح الالتزام بها واجبًا علي الجميع

