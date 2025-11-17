بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

كشفت تويوتا عن كورولا كونسبت 2026، النموذج الذي يعكس تحولا جذريا في فلسفة تطوير أكثر سياراتها انتشارا، فجاءت السيارة بتصميم مبتكر منخفض الارتفاع يبرز من خلال الخطوط الحادة والزوايا الديناميكية، مع واجهة أمامية تتقدمها إضاءة ممتدة ومصابيح LED دقيقة تمنحها طابع مستقبلي واضح وتلمح إلى ملامح الجيل المقبل من طرازات تويوتا.

وفي المقصورة، انتقلت تويوتا إلى مستوى جديد من التفاعل الذكي، حيث تعتمد السيارة على منظومة رقمية شاملة تتوسطها شاشة عريضة تمتد بطول لوحة القيادة، تعمل بمبدأ العرض التفاعلي وتتيح تخصيص المعلومات بسهولة، كما زود النموذج بنظام صوتي يعتمد على الذكاء الصناعي لضبط الأجواء الداخلية تلقائي وفق سلوك السائق وعاداته، ليقدم تجربة قيادة مريحة تتكيف مع المستخدم لحظة بلحظة.

وتأتي كورولا كونسبت 2026 مزودة بتقنيات قيادة ذاتية من الفئة الثالثة، حيث يمكنها التعامل مع ازدحام الطرق وتغيير المسار بطريقة مستقلة عند الحاجة، فيما يراقب نظام السلامة الذكي تركيز السائق لضمان قيادة آمنة في مختلف الظروف، وتهدف هذه المنظومة إلى تقديم سيارة تتفاعل مع محيطها وتستجيب للتغييرات دون تدخل بشري مستمر.

أما من ناحية الأداء، فيعتمد النموذج على أحدث إصدار من منظومة تويوتا الهجينة، الذي يجمع بين محرك بنزين سعة 1.8 لتر ومحرك كهربائي قادر على تحسين القوة مع تقليل استهلاك الوقود، وتشير المؤشرات الأولية إلى قدرة السيارة على السير لمسافة 100 كيلومتر باستهلاك يقل عن 3.5 لتر، مع استجابة أسرع بفضل تطوير نظام نقل الحركة وتوزيع القوة بشكل أدق بين المحركين.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، استخدمت تويوتا مواد صديقة للبيئة داخل المقصورة، تشمل أليافا نباتية وبلاستيكا معاد تدويره، كما تعمل الشركة على إنتاج هذا الطراز في مصانع خالية من الانبعاثات ضمن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035، وبذلك يجسد هذا النموذج رؤية تويوتا نحو مستقبل يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وحماية البيئة.

وتبرهن كورولا كونسبت 2026 على استمرار إرث كورولا الذي امتد لأكثر من خمسين عاما، لكنها تقدم هذا الإرث في قالب جديد يصوغ مرحلة مختلفة تماما من عالم السيارات، حيث تتكامل الابتكارات الذكية مع التصميم الحديث لتقديم تجربة قيادة تتقدم بخطوة نحو المستقبل.