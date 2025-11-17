قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو
متحدث الصحة يكشف عن استعدادات موسم الشتاء وإرشادات لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي
مها عبد الناصر: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية خطوة إيجابية
أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
الوطنية للانتخابات: لن نتردد في إعادة أي دائرة يثبت التلاعب بها
بالصور

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
كريم عاطف

كشفت تويوتا عن كورولا كونسبت 2026، النموذج الذي يعكس تحولا جذريا في فلسفة تطوير أكثر سياراتها انتشارا، فجاءت السيارة بتصميم مبتكر منخفض الارتفاع يبرز من خلال الخطوط الحادة والزوايا الديناميكية، مع واجهة أمامية تتقدمها إضاءة ممتدة ومصابيح LED دقيقة تمنحها طابع مستقبلي واضح وتلمح إلى ملامح الجيل المقبل من طرازات تويوتا.

وفي المقصورة، انتقلت تويوتا إلى مستوى جديد من التفاعل الذكي، حيث تعتمد السيارة على منظومة رقمية شاملة تتوسطها شاشة عريضة تمتد بطول لوحة القيادة، تعمل بمبدأ العرض التفاعلي وتتيح تخصيص المعلومات بسهولة، كما زود النموذج بنظام صوتي يعتمد على الذكاء الصناعي لضبط الأجواء الداخلية تلقائي وفق سلوك السائق وعاداته، ليقدم تجربة قيادة مريحة تتكيف مع المستخدم لحظة بلحظة.

وتأتي كورولا كونسبت 2026 مزودة بتقنيات قيادة ذاتية من الفئة الثالثة، حيث يمكنها التعامل مع ازدحام الطرق وتغيير المسار بطريقة مستقلة عند الحاجة، فيما يراقب نظام السلامة الذكي تركيز السائق لضمان قيادة آمنة في مختلف الظروف، وتهدف هذه المنظومة إلى تقديم سيارة تتفاعل مع محيطها وتستجيب للتغييرات دون تدخل بشري مستمر.

أما من ناحية الأداء، فيعتمد النموذج على أحدث إصدار من منظومة تويوتا الهجينة، الذي يجمع بين محرك بنزين سعة 1.8 لتر ومحرك كهربائي قادر على تحسين القوة مع تقليل استهلاك الوقود، وتشير المؤشرات الأولية إلى قدرة السيارة على السير لمسافة 100 كيلومتر باستهلاك يقل عن 3.5 لتر، مع استجابة أسرع بفضل تطوير نظام نقل الحركة وتوزيع القوة بشكل أدق بين المحركين.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، استخدمت تويوتا مواد صديقة للبيئة داخل المقصورة، تشمل أليافا نباتية وبلاستيكا معاد تدويره، كما تعمل الشركة على إنتاج هذا الطراز في مصانع خالية من الانبعاثات ضمن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035، وبذلك يجسد هذا النموذج رؤية تويوتا نحو مستقبل يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وحماية البيئة.

وتبرهن كورولا كونسبت 2026 على استمرار إرث كورولا الذي امتد لأكثر من خمسين عاما، لكنها تقدم هذا الإرث في قالب جديد يصوغ مرحلة مختلفة تماما من عالم السيارات، حيث تتكامل الابتكارات الذكية مع التصميم الحديث لتقديم تجربة قيادة تتقدم بخطوة نحو المستقبل.

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026

