قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيتور داشينج 2026 "كسر زيرو".. أسعار سوق المستعمل

جيتور داشينج
جيتور داشينج
صبري طلبه

تعد السيارة جيتور داشينج واحدة من أبرز الاصدارات الصينية، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وقدمت السيارة بعدد من التجهيزات، تشمل وسائل الحماية والأمان، وعناصر الرفاهية والمساعدة.

وظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2026 ضمن الفئة عالية التجهيزات، داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، وبحالة الفبريكا، مع سعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل والحالة أيضًا، كما ننصح بالفحص الشمل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

جيتور داشينج

مواصفات السيارة جيتور داشينج

تعتمد جيتور داشينج على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو، 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.


تجهيزات السيارة جيتور داشينج

تضم السيارة جيتور داشينج فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم التطبيقات الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، نوافذ كهربائية.

جيتور داشينج

كما تضم جيتور داشينج مثبت سرعة، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، كاميرا للمتابعة بانوراما، حساسات حركة أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام ESP، ووسائد هوائية AIRBAGS، نظام رصد النقاط العمياء.

جيتور داشينج

أبعاد السيارة جيتور داشينج

تأتي السيارة جيتور داشينج بملامح رياضية، مع مصابيح حادة وشبكة متعدد الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى إشارات ضوئية للمرايات، وجنوط ذات طابع رياضي، إلى جانب أبعاد خارجية قدرت بـ 4590 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1685 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2720 مم.

جيتور داشينج جيتور داشينج أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات كسر الزيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد