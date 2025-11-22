جيتور داشينج 2026 "كسر زيرو".. أسعار سوق المستعمل

تعد السيارة جيتور داشينج واحدة من أبرز الاصدارات الصينية، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وقدمت السيارة بعدد من التجهيزات، تشمل وسائل الحماية والأمان، وعناصر الرفاهية والمساعدة.

وظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2026 ضمن الفئة عالية التجهيزات، داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، وبحالة الفبريكا، مع سعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية متابعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل والحالة أيضًا، كما ننصح بالفحص الشمل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

جيتور داشينج

مواصفات السيارة جيتور داشينج

تعتمد جيتور داشينج على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو، 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.



تجهيزات السيارة جيتور داشينج

تضم السيارة جيتور داشينج فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم التطبيقات الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، نوافذ كهربائية.

جيتور داشينج

كما تضم جيتور داشينج مثبت سرعة، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، كاميرا للمتابعة بانوراما، حساسات حركة أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام ESP، ووسائد هوائية AIRBAGS، نظام رصد النقاط العمياء.

جيتور داشينج

أبعاد السيارة جيتور داشينج

تأتي السيارة جيتور داشينج بملامح رياضية، مع مصابيح حادة وشبكة متعدد الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى إشارات ضوئية للمرايات، وجنوط ذات طابع رياضي، إلى جانب أبعاد خارجية قدرت بـ 4590 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1685 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2720 مم.