قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نكون من أحباب رسول الله؟ .. علي جمعة يوضح
مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا
شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد
183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
مفاوضات الحرب والسلام.. كيف استردت مصر سيناء كاملة من إسرائيل؟
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟
آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
مَنْ ينظر لما في يد غيره مِنْ النّعم .. احذر 5 مصائب مهلكة
هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر
تدمير منظومة هيمارس أوكرانية في خاركوف.. وتقرير عن تفاقم الفساد بكييف
نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة
د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

منذ اللحظة الأولى لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، وقفت الولايات المتحدة إلى جانبها دون تردد، ليس فقط بالاعتراف السياسي الفوري، بل عبر بناء تحالف استراتيجي طويل الأمد تجاوز حدود المصالح التقليدية إلى شراكة كاملة في الأهداف والرؤية.

وقد بدا واضحًا منذ ذلك التاريخ أنّ المشروع الصهيوني في فلسطين لم يكن ليُستمر لولا المظلّة الأمريكية التي وفّرت له الدعم المالي والعسكري والسياسي على مدى أكثر من سبعة عقود.

في بدايات الخمسينيات والستينيات، ومع اشتداد الحرب الباردة، وجدت واشنطن في إسرائيل ذراعًا متقدمة لحماية مصالحها في الشرق الأوسط ومواجهة النفوذ السوفييتي في العالم العربي.

غير أنّ هذا التحالف سرعان ما اكتسب طابعًا أعمق، إذ تحوّلت إسرائيل إلى “حليف دائم” لا يُمسّ، وتحول الدعم الأمريكي من مساندة دبلوماسية إلى التزام عسكري واقتصادي شامل.

وبعد حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وسيناء والجولان، لم تكتفِ أمريكا بتبرير العدوان، بل ضخّت مليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية سنوية حتى تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل 150 مليار دولار، وهو رقم يجعلها أكبر متلقٍّ للدعم الخارجي الأمريكي في التاريخ الحديث.

ومع مرور الزمن، لم يعد هذا الدعم مجرّد سياسة خارجية، بل أصبح جزءًا من البنية السياسية الأمريكية نفسها، تُغذّيه مؤسسات الضغط وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، التي تمارس نفوذًا هائلًا في الكونجرس والإدارة وتفرض أجندة داعمة لإسرائيل مهما تغيّرت الإدارات أو الأحزاب.

وهكذا تحوّل الموقف الأمريكي من قضية فلسطين إلى انحياز بنيوي دائم يبرّر الجرائم الإسرائيلية تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”، ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعودة.

غير أن هذا التحالف لا يقوم فقط على السياسة والسلاح، بل يمتد إلى الاقتصاد والإعلام والثقافة.

فالشركات الأمريكية الكبرى، خاصة في مجالات التكنولوجيا والسلاح، تجني أرباحًا ضخمة من استمرار النزاع، فيما تعمل مؤسسات إعلامية غربية على تلميع صورة إسرائيل وتشويه المقاومة الفلسطينية.

وبهذا تتحول المأساة إلى تجارة، والعدوان إلى فرصة استثمارية، والاحتلال إلى "قضية أمنية" تبرّرها لغة المصالح.

إن تاريخ الدعم الأمريكي لإسرائيل هو في جوهره تاريخ تواطؤ أخلاقي قبل أن يكون تحالفًا سياسيًا، لأن واشنطن، التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، تمارس أفظع أشكال الكيل بمكيالين حين يتعلق الأمر بفلسطين.

فدماء الأطفال الفلسطينيين لا تُثير في البيت الأبيض سوى بيانات باهتة، بينما تُقابل صواريخ المقاومة بعقوبات واتهامات بالإرهاب.

لقد تحوّلت إسرائيل في الوعي الأمريكي الرسمي إلى “دولة مقدسة” لا تُسأل عن جرائمها، في حين يُدان الضحية لمجرد أنه قاوم. وهكذا يستمر التحالف الأمريكي–الإسرائيلي ليس بوصفه شراكة سياسية فحسب، بل كمنظومة متكاملة من المصالح والهيمنة والأيديولوجيا التي تغذّي بعضها بعضًا على حساب العدالة والإنسانية والدم الفلسطيني.

إن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن تفسيره فقط بالمصالح السياسية أو الاقتصادية، بل يتجذّر في رؤية أيديولوجية توراتية ترى في إسرائيل “تحقيقًا لوعد إلهي”.

فداخل التيار الإنجيلي المحافظ، الذي يملك نفوذًا واسعًا في السياسة الأمريكية، تُقدَّم إسرائيل كرمز ديني مقدس يجب حمايته بكل الوسائل. هذه الخلفية اللاهوتية تسهم في تغذية الخطاب السياسي الأمريكي المؤيد لإسرائيل وتجعل من أي انتقاد لها “خطيئة سياسية” لا تُغتفر في نظر النخب الحاكمة.

وهكذا تختلط العقيدة بالسياسة، ويتحوّل الدعم إلى نوع من “الإيمان السياسي” الذي لا يخضع للعقل أو القيم الإنسانية.

بينما تُعلن واشنطن أنها حامية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تلتزم الصمت حين تُقصف غزة أو تُهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، بل تُبرّر القتل ببيانات معدّة مسبقًا تتحدث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". هذا التناقض الفاضح كشف للعالم أن الخطاب الأمريكي عن الحرية ليس سوى ستار يُخفي نفاقًا سياسيًا مفضوحًا، حيث تُقاس القيم بميزان المصالح لا المبادئ.

وأوضح النص أن خطر الإعلام الأمريكي لا يقلّ عن خطر السلاح، فوسائل الإعلام الكبرى في واشنطن ونيويورك تمارس دورًا منهجيًا في تبرير الاحتلال باستخدام لغة دقيقة وموجهة. فحين يقتل الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين تُوصف الجريمة بأنها "اشتباك"، وحين يُلقى حجر على جندي إسرائيلي يُوصف الفعل بأنه "هجوم إرهابي".

هذا التلاعب اللغوي صنع وعيًا مشوّهًا لدى الرأي العام الغربي، وجعل الضحية مجرمًا والمجرم ضحية.

رغم هذا التواطؤ الرسمي، فإن صورة إسرائيل داخل المجتمع الأمريكي بدأت تتآكل، فحركات طلابية واسعة في الجامعات الأمريكية ومنظمات حقوقية مستقلة صارت ترفع صوتها ضد الاحتلال وتفضح الانحياز الأمريكي.

هذا التحوّل الشعبي، وإن كان بطيئًا، يشير إلى تصدع قادم في جدار التحالف التقليدي، ويكشف أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يُقمع إلى الأبد.

بعد كل هذه العقود، لم تعد واشنطن قادرة على خداع العالم بادعاء الحياد. لقد أصبحت شريكًا مباشرًا في الجريمة، وتموّل الاحتلال وتحميه سياسيًا وتغطيه إعلاميًا. فحين تسقط القنابل الأمريكية على أطفال غزة، وحين يُمنح القاتل سلاحًا ومبررًا، لا يمكن الحديث عن "وسيط للسلام"، بل عن دولة متورطة حتى النخاع في إنتاج المأساة واستمرارها.

في النهاية، لا يمكن لأي عاقل أن يفصل بين المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني؛ فهما وجهان لعملة واحدة تجمعهما المصالح والسيطرة، وتغذيهما أيديولوجيا قائمة على التفوق والهيمنة.

وأؤكد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يكن يومًا دعمًا لدولة “حليفة”، بل هو استثمار طويل الأمد في كيان يقوم بدور الوكيل العسكري والسياسي لواشنطن في قلب الشرق الأوسط.

ومن ثمّ، فإن أي حديث أمريكي عن “سلام” أو “وساطة” ليس سوى ستار دبلوماسي يخفي خلفه واقعًا دمويًا من التواطؤ والانحياز. لقد آن الأوان أن تدرك الشعوب العربية أنّ أمنها القومي لا يُبنى على وعود واشنطن، بل على وعي جماعي بمشروع يتجاوز مجرد الرفض إلى صياغة بدائل حقيقية تنهي عقودًا من الخداع الأمريكي والإرهاب الإسرائيلي المتبادل المصالح.

أمريكا إسرائيل فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

مرتبات شهر أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ترامب

ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

ترشيحاتنا

فيريرا

فيريرا: يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات

أحمد ربيع

الدردير يشيد بـ أداء اللاعب أحمد ربيع.. تفاصيل

أحمد الشناوي

نجم الزمالك : أحسن حارس مرمي في مصر خارج المنتخب

بالصور

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

منى زكي
منى زكي
منى زكي

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

بيج ياسمين
بيج ياسمين
بيج ياسمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد