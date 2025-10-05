الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

خلال الاجتماع:

الرئيس يوجه التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الرئيس يشيد بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كل الاتجاهات الاستراتيجية

وزير الدفاع يستعرض عددا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، في ضوء ما تشهده الساحتين الدولية والإقليمية من متغيرات، ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، استعرض عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كل الوزارات والمؤسسات؛ لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكل المجالات.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه التحية، في ختام الاجتماع، لأرواح شهداء الوطن الأبرار، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل، مشددا على أن ما ينعم به الوطن من ازدهار، ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.