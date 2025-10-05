قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء دفاع النادي الأهلي في موسم الدوري هذا العام.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"دفاع الاهلي مع السلامة من اول الموسم".

ونجح النادي الاهلي في الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 للقلعة الحمراء، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية بعد تحويله عرضية زيزو من ركنية.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بعد تسديده للكرة ارتدت من دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية زيزو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من كرة ثابتة خارجة منطقة الجزاء وضعها على يمين حارس المرمي من فوق الحائط.

وبينما سجل محمد أوناجم الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57 من عمر اللقاء برأسية رائعة حول بها عرضية علي سليمان ليضعها في مرمى الشناوي.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية قوية سكنت شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 26 تعرض حسين الشحات لإصابة ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.
وفي الدقيقة 21 ألغي هدف لصالح الأهلي بداعي التسلل على محمد هاني سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 3 ألغى هدف للأهلي بداعي التسلل على محمد بن رمضان وسجل اشرف بن شرقي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن المتصدر المصري البورسعيدي والزمالك الثاني، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 8 في المركز الـ 18.

الغندور الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

القبض على شابين وفتاتين

القبض على شابين وفتاتين بعد تداول فيديو لفعل فاضح على الطريق العام

المتهم

حاول منع حملة أمنية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على بائع بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

صورة أرشيفية

الأولى بعد بشار الأسد..انطلاق انتخابات مجلس الشعب السوري

الذهب

بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الأحد

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد