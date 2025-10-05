بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا

تعرض مسجد في بلدة بيسهافن قرب برايتون في بريطانيا لإحراق متعمّد، و ذلك بعد يومين فقط من هجوم مميت استهدف كنيساً في مدينة مانشستر.

أفاد موقع "سي إن إن" أن الشرطة البريطانية أعلنت مساء أمس السبت تعرض مسجد لحريق متعمّد بينما كان شخصان لا يزالان بداخله، وهرعت فرق الطوارئ إلى المسجد الواقع في بلدة بيسهافن قرب مدينة برايتون على الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة، قبل الساعة العاشرة مساء بقليل بالتوقيت المحلي.

و أظهرت كاميرات المراقبة عند باب المسجد شخصين ملثمين يقتربان من المدخل، يحاولان سحب مقبض الباب وفتحه عدة مرات، قبل أن يُسكبا البنزين على الأرض والباب وسيارة رئيس المسجد المتوقفة بالخارج.

بينما أكدت الشرطة أن النيران أتت على واجهة المسجد وألحقت أضرارًا بالسيارة المتوقفة أمامه.



وكان المسؤول الإداري في المسجد وأحد المصلين، وكلاهما في الستينيات من العمر، موجودان داخل المسجد عندما سمعا دوي انفجار قويا، فهرعا إلى الخارج بينما كانت ألسنة اللهب تلتهم المدخل الرئيسي.

ولا يُعرف ما إذا كان منفذا الهجوم على علم بوجود أشخاص داخل المسجد في ذلك الوقت.

في حين لم يُصب أحد بأذى جسدي، لكن الشرطة أكدت أن تأثير الحادث "سيشعر به المجتمع المسلم" في البلدة الساحلية الصغيرة.



و قال مدير المسجد، لشبكة "سي إن إن": "كان من الممكن أن يموتا بسهولة، فقد جاء هؤلاء الناس بنية واضحة لإحداث أكبر قدر من الضرر". وتابع: "هما رجلان في الستينيات من عمرهما.."، مردفاً أن المسجد عادةً مكان ودود وهادئ جدا.