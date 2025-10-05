قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تعرض مسجد في بلدة بيسهافن قرب برايتون في بريطانيا لإحراق متعمّد، و ذلك بعد يومين فقط من هجوم مميت استهدف كنيساً في مدينة مانشستر.

أفاد موقع "سي إن إن" أن الشرطة البريطانية أعلنت مساء أمس السبت تعرض مسجد لحريق متعمّد بينما كان شخصان لا يزالان بداخله، وهرعت فرق الطوارئ إلى المسجد الواقع في بلدة بيسهافن قرب مدينة برايتون على الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة، قبل الساعة العاشرة مساء بقليل بالتوقيت المحلي.

و أظهرت كاميرات المراقبة عند باب المسجد شخصين ملثمين يقتربان من المدخل، يحاولان سحب مقبض الباب وفتحه عدة مرات، قبل أن يُسكبا البنزين على الأرض والباب وسيارة رئيس المسجد المتوقفة بالخارج.

بينما أكدت الشرطة أن النيران أتت على واجهة المسجد وألحقت أضرارًا بالسيارة المتوقفة أمامه.


وكان المسؤول الإداري في المسجد وأحد المصلين، وكلاهما في الستينيات من العمر، موجودان داخل المسجد عندما سمعا دوي انفجار قويا، فهرعا إلى الخارج بينما كانت ألسنة اللهب تلتهم المدخل الرئيسي.

ولا يُعرف ما إذا كان منفذا الهجوم على علم بوجود أشخاص داخل المسجد في ذلك الوقت.

في حين لم يُصب أحد بأذى جسدي، لكن الشرطة أكدت أن تأثير الحادث "سيشعر به المجتمع المسلم" في البلدة الساحلية الصغيرة.


و قال مدير المسجد، لشبكة "سي إن إن": "كان من الممكن أن يموتا بسهولة، فقد جاء هؤلاء الناس بنية واضحة لإحداث أكبر قدر من الضرر". وتابع: "هما رجلان في الستينيات من عمرهما.."، مردفاً أن المسجد عادةً مكان ودود وهادئ جدا.

مسجد مانشستر الشرطة البريطانية الطوارئ ملثمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

ياسمين صبري

هتفضلي قمر.. مي عز الدين تدعم ياسمين صبري بعد ظهورها في عرض أزياء باريس

مدحت صالح وامال ماهر

قبل انطلاقه اليوم.. التفاصيل الكاملة لحفل مدحت صالح وآمال ماهر فى قصر عابدين

درة تهنئ زوجها بعيد ميلاده

درة تهنئ زوجها بعيد ميلاده: الحياة مغامرة جميلة |فيديو

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد