دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة الجيش الرواندي

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز بطل إفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من دوري الأبطال؛ بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.

وسيقود الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة الجيش الرواندي في إطار مشوار بطولة دوري دوري أبطال أفريقيا، من المدرجات تنفيذا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف.

وتعرض المدير الفني الكرواتي، للطرد، خلال مباراة الذهاب في كيجالي، قبل أن يقرر الكاف إيقاف يورتشيتش لمدة مباراتين يتولى خلالهما إدارة الفريق من المدرجات، وهما لقاء الجيش الرواندي في الإياب بالقاهرة، وأول مباراة لاحقة يخوضها الفريق في البطولة القارية التي يحمل لقبها.