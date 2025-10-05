تشكيل بيراميدز ضد الجيش الرواندي فى دوري أبطال إفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تشكيله فريقه لمواجهة الجيش الرواندي بعد قليل فى دوري الأبطال.

ويستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.



تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي