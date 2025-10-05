رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار المركزي الآخير

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، لينخفض سعره عن مستوى 48 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف وسط تحركات نقدية ومصرفية مستمرة من البنك المركزي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر شراء 47.61 جنيه وسعر بيع 47.71 جنيه

بنك اتش اس بي سي سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع

بنك القاهرة سجل 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع

المصرف المتحد سجل 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع

بنك مصر سجل 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي سجل 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري سجل 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي سجل 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع

هذه الأسعار المحدثة تؤكد أن سعر الدولار اليوم يواصل الهبوط الطفيف لكن المنتظم منذ بداية أكتوبر، وهو ما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التوازن النقدي.

الاحتياطي النقدي الأجنبي ودوره في استقرار الدولار

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات النقدية وصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر يوليو.

هذه الزيادة الطفيفة تساهم في دعم الجنيه أمام الدولار وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

ومن ثم فإن استقرار سعر الدولار اليوم مرتبط بشكل وثيق بتحركات الاحتياطي النقدي في مصر.

تحويلات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد

أوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات ساهمت في تقوية موارد النقد الأجنبي وعززت من استقرار سعر الدولار اليوم داخل البنوك.