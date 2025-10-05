قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
أونروا: مقتل أكثر من 370 موظفا من الوكالة في غزة منذ أكتوبر 2023
المستشار الألماني لـ نتنياهو: خطة ترامب أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار المركزي الآخير

رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار المركزي
رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار المركزي
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، لينخفض سعره عن مستوى 48 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف وسط تحركات نقدية ومصرفية مستمرة من البنك المركزي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

  • البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر شراء 47.61 جنيه وسعر بيع 47.71 جنيه
  • بنك اتش اس بي سي سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة سجل 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد سجل 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • بنك فيصل الإسلامي سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية سجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع
  • بنك مصر سجل 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي سجل 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • البنك الأهلي المصري سجل 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع
  • بنك قطر الوطني الأهلي سجل 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع

هذه الأسعار المحدثة تؤكد أن سعر الدولار اليوم يواصل الهبوط الطفيف لكن المنتظم منذ بداية أكتوبر، وهو ما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التوازن النقدي.

الاحتياطي النقدي الأجنبي ودوره في استقرار الدولار

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات النقدية وصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر يوليو. 

هذه الزيادة الطفيفة تساهم في دعم الجنيه أمام الدولار وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

ومن ثم فإن استقرار سعر الدولار اليوم مرتبط بشكل وثيق بتحركات الاحتياطي النقدي في مصر.

تحويلات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد

أوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

 هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات ساهمت في تقوية موارد النقد الأجنبي وعززت من استقرار سعر الدولار اليوم داخل البنوك.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم انخفاض سعر الدولار تراجع أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

منتخب مصر

هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: نمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية

وزير التموين خلال الاجتماع

وزير التموين يبحث تطوير وتزويد مشروع المنافذ التموينية “كاري أون” بأحدث الأنظمة الإلكترونية

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

المزيد