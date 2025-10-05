بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 125 ألف دولار

سجلت عملة البيتكوين رقماً قياسياً جديداً اليوم الأحد، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية- حيث ارتفعت بنسبة تقارب 2.7% لتصل إلى 125,245.57 دولار.



وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية الاقتصادية أن الرقم القياسي السابق للبيتكوين كان عند 124,480 دولارا في منتصف أغسطس الماضي، مدفوعاً بتنظيمات أكثر ودية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطلب قوي من المستثمرين المؤسسيين.



وكانت العملة المشفرة قد ارتفعت أول أمس الجمعة للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بالمكاسب الأخيرة في الأسهم الأمريكية وتدفقات الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة.



في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أول أمس الجمعة، مسجلاً خسائر على مدى عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية، ما أدى إلى تعقيد التوقعات وتأخير صدور بيانات مهمة مثل بيانات الوظائف، التي تُعد ضرورية لتقييم اتجاه الاقتصاد.

