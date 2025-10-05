اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع للتصنيع الطبي باستثمارات 4.5 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع بيمك إيميجينغ (BMEC Imaging – Egypt)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، ويهدف المشروع إلى إقامة منشأة متقدمة للتصنيع وإعادة التصنيع الطبي داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات مرحلية قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 214.6 مليون جنيه مصري)، ويشمل المشروع تصنيع أجهزة طبية متقدمة مثل أنابيب وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب إعادة تصنيع أجهزة عالية التقنية تشمل Cathlab، PET CT، MRI، LINAC، CT Scanner، وغيرها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع على مراحل، على أن يوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمهندسين والفنيين والمتخصصين في التكنولوجيا الطبية.

ووقع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية “MDC”، والدكتور محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة BMEC Imaging – مصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات الطبية داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية نوعية تسهم في تعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لافتًا إلى أن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام الاستثمارات العالمية في القطاع الطبي.

وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع التكنولوجيا الطبية يُعد من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية التي تدعم خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي من أجهزة طبية متقدمة، فضلاً عن تعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن المشروع الجديد يعكس توجه الهيئة نحو تحقيق الاستدامة الصناعية والاعتماد على أحدث الحلول التقنية في التصنيع وإعادة التصنيع.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة BMEC Imaging – مصر، أن هذا المشروع يعكس التزام الشركة برؤية مصر في بناء قاعدة صناعية متطورة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيكون بمثابة منصة إقليمية للتصنيع وإعادة التصنيع الطبي، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية، بما يضمن وصول التكنولوجيا الطبية المتقدمة ليس فقط للسوق المحلي بل وللأسواق الإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر أن شركة BMEC Imaging، تأسست في الهند وتمتلك عمليات في دبي ونيجيريا ونيبال ومصر، بجانب شراكات قوية في إفريقيا والشرق الأوسط، وتُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وصيانة وإعادة تصنيع الأجهزة الطبية، ويأتي هذا المشروع في إطار خططها التوسعية لتعزيز حضورها العالمي من خلال جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع الطبي، مع التركيز على الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية عبر إعادة التصنيع والخدمات الهندسية المتقدمة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم التحول نحو الصناعات المستدامة والابتكار في مجالات الرعاية الصحية.