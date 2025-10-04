قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
محافظات

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد
تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير و رفع كفاءة البنية التحتية بمساكن الحزب  بمدينة بورفؤاد، والتي تأتي تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

يأتي التطوير تزامنا مع جهود محافظة بورسعيد، لإحداث طفرة تنموية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة، و تماشيا مع خطط تحسين المظهر العام والخدمات الأساسية ضمن خطة التطوير العمراني و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد،

و يأتي تطوير المنطقة فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتحديث قطاع الطرق بمدينة بورفؤادبما يحقق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات، وتشمل أعمال تطوير المنطقة مخطط يسهم في الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة. كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و يتضمن التطوير توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

هذا وقد وصل العمل في مشروع التطوير لمراحل متقدمة، وذلك في المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

بورسعيد بورفؤاد محافظة بورسعيد مساكن الحزب

