تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير و رفع كفاءة البنية التحتية بمساكن الحزب بمدينة بورفؤاد، والتي تأتي تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

يأتي التطوير تزامنا مع جهود محافظة بورسعيد، لإحداث طفرة تنموية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة، و تماشيا مع خطط تحسين المظهر العام والخدمات الأساسية ضمن خطة التطوير العمراني و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد،

و يأتي تطوير المنطقة فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتحديث قطاع الطرق بمدينة بورفؤادبما يحقق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات، وتشمل أعمال تطوير المنطقة مخطط يسهم في الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة. كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و يتضمن التطوير توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

هذا وقد وصل العمل في مشروع التطوير لمراحل متقدمة، وذلك في المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.