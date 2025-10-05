قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس
وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد بدء وصول التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي (عام و بكالوريا ) إلى المدارس الثانوية ، وبدء اجراءات تفعيله تمهيدا لتوزيعه على الطلاب 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام أولياء امور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع تأمين التابلت ( 105 جنيه )  ، مشيرة إلى أن الأهالي سيوقعون على إقرار بذلك

الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت

وفي هذا الإطار ، نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصف الاول الثانوى ( منتظم ) تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت وهى كالتالى :

  •  إيصال تأمين التابلت ب( 105 جنيه ) + ٢ صوره منه . ( يتم دفع التامين فى البريد )
  •  عدد ٢صورة شهادة ميلاد الطالبة.
  •  ٢ صورة بطاقة ولي الأمر .
  •  صورة شخصية للطالبة
  •  حافظة شفافة بكبسونة

وقالت المدارس الثانوية : بعد الإنتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت يتم الاحتفاظ بها لحين إصدار تعليمات أخرى بميعاد التسليم .

وأضافت المدارس الثانوية : يرجى العلم أن ولي أمر الطالبة ( الأب ) هو من سيأتى مع الطالبة لتسليم اوراق التابلت  ، وفي حالة وفاة الأب يتم حضور الأم وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق يتم إحضار صورة الولاية التعليمية للأم  ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :

  • يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة
  • يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل
  • لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
  • لا يتم تسليم أي التابلت لطلاب المنازل والخدمات
