مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

نشرت بيج ياسمين مدربة كمال الأجسام الشهيرة صورة حديثة بفستان الفرح.

من هى بيج ياسمين

وتشتهر بيج ياسمين بأنها فتاة رياضية تحب رياضة كمال الأجسام لدرجة جعلتها تبني عضلات ضخمة جدا جعلت شكل جسمها أقرب للرجال من النساء بل وقامت بحلق شعرها بطريقة تشبه القصات الرجالى وارتدت ملابس رجالى في كثير من الأحيان لدرجة أن من لم يعرف قصتها يعتقد أنها شاب وليست فتاة لذا تعجب الجمهور كثيرًا عندما رأى صورتها بفستان الفرح.

وعرضت بيج ياسمين على صفحتها على الفيس بوك، صورة حديثة لها بفستان الفرح الأبيض المزين بالدانتيل والطرحة البيضاء ولكن وزنها فيها كان مختلف عن الواقع وأقل بكثير والعضلات اصغر مما كشف أنها معدلة بالذكاء الاصطناعي.

وأعجب نشطاء السوشيال ميديا بصورة بيج ياسمين بفستان الفرح وكانت اغلب التعليقات تشجعها على خطوة العودة لطبيعتها والتحلى بصفات ومظهر الأنوثة وترك التشبه بالرجال كما دعى لها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدد كبير من الدعوات الجميلة.