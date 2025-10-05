قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
المتحدث باسم حركة فتح: لا سلام دون انسحاب كامل وشرعية فلسطينية موحدة
مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة
وزير التعليم العالي يتوجه إلى باريس للمشاركة في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، صباح اليوم الأحد، مُتجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في أعمال الدورة ٢٢٢ للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المُجتمع المدني، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

وتشهد هذه الدورة انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو، المقرر عقدها غدًا الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وينافس فيها المرشح المصري الدكتور خالد العناني، حيث يقدم الوفد المصري دعمه لمرشح مصر في هذه الدورة متمنيًا كل التوفيق.

ويرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتورة هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات مع قيادات قطاع التعليم في منظمة اليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تفعيل أوجه الشراكة مع أكاديمية العمارة والعمران في مصر، والتي تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنها بين الوزارة والمنظمة في سبتمبر الماضي بالقاهرة، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما تشمل الزيارة لقاءات مع رؤساء عدد من اللجان الوطنية لليونسكو، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 وسيقوم الوزير بمتابعه أنشطة المكتب الثقافي المصري في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز سبل تدويل التعليم ومتابعة مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر ولقائه بوزير التعليم العالي بجامعة القاهرة والتي أسفرت عن بروتوكولات تعاون مشتركه بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وتناقش جلسات هذه الدورة عددًا من القضايا البارزة، من بينها متابعة تنفيذ توصية اليونسكو بشأن حالة العلم والعلماء، وتعزيز الجهود الرامية إلى حفظ وصون التراث الثقافي، ودعم شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، إلى جانب موضوعات تتعلق بالمحميات الطبيعية والمتنزهات الجيولوجية العالمية.

