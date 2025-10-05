قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بطولات لا تُنسى.. ندوة وطنية تستحضر روح أكتوبر في معرض دمنهور الثامن للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب
جمال عاشور

شهد معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة وطنية مؤثرة بعنوان «بطولات لا تُنسى.. ذكريات من قلب المعركة»، بحضور كوكبة من رموز القوات المسلحة والمثقفين والقيادات التنفيذية.

شارك في الندوة اللواء أركان حرب محمد نبيه مكرم رئيس شعبة العمليات بالجيش الثالث الميداني، واللواء يحيى عبدالحميد اللقاني قائد كتيبة بالفصيلة 24 مشاة أثناء حرب أكتوبر، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وأدار الندوة الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بجامعة دمنهور.

استهل اللقاء بكلمات مؤثرة أعادت إلى الأذهان مشاهد البطولة والفداء، حيث أكد اللواء محمد نبيه مكرم أن يوم السادس من أكتوبر سيظل علامة خالدة في ذاكرة الأمة، مشيراً إلى أن ما تحقق في تلك الحرب كان درساً في الإيمان والتخطيط والوحدة الوطنية، وأن الجيش المصري لا يعرف المستحيل.

واستعاد اللواء يحيى عبدالحميد اللقاني لحظات العبور الأولى قائلاً إن الجنود المصريين، رغم صغر سنهم آنذاك، كانوا على يقين بالنصر، مضيفاً أن روح التضحية والولاء كانت وقودهم الحقيقي في مواجهة العدو.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة أن المرأة المصرية كان لها دور وطني بارز خلال الحرب، من خلال دعمها المعنوي والمجتمعي لأبطال الجبهة، مشددة على أهمية مواصلة هذا الدور اليوم عبر بناء الوعي لدى الشباب وتعزيز الانتماء الوطني.

أما الدكتور محمد أبو علي فأشار إلى أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت ملحمة حضارية وإنسانية جسدت تلاحم الجيش والشعب، مؤكداً ضرورة تدريسها للأجيال القادمة كقيمة ثقافية وفكرية قبل أن تكون حدثاً تاريخياً.

وقد شهدت الندوة حضوراً مهيباً من أبناء القوات المسلحة والمثقفين وطلاب الجامعات، الذين تفاعلوا بحرارة مع كلمات الأبطال التي أعادت إليهم روح الفخر والعزة، وغلب التصفيق والاعتزاز على أجواء القاعة التي امتلأت حتى آخر مقعد.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الضيوف الثلاثة من رموز النصر، وسط تصفيق الحاضرين الذين وقفوا إجلالاً لرجال صنعوا التاريخ، ثم التُقطت الصور التذكارية في مشهد وطني مهيب جمع بين أجيال مختلفة توحدت على حب الوطن.

أكد الحضور أن الندوة لم تكن مجرد فعالية ثقافية ضمن فعاليات المعرض، بل درس حي في الوطنية والانتماء، ورسالة للأجيال الجديدة بأن البطولة لا تموت، وأن ذاكرة مصر ستظل نابضة بما سطره أبناؤها من ملاحم خالدة في سبيل الكرامة والعزة.

صورة أرشيفية

أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

صورة أرشيفية

انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

صورة أرشيفية

الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

