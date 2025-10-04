بخلطة الأعشاب.. جربي طريقة عمل صينية السمك في الفرن

تعد صينية السمك في الفرن من الأكلات الشهية المشبعة بالإضافة إلى أنها غنية بالفوائد الصحية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية السمك في الفرن بخلطة الأعشاب من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية السمك



أرز

سمك فيليه

بصل

ثوم

كمون

ملح

فلفل

عصير ليمون

كرفس

كرات

زعتر

روزماري

فلفل ألوان

فلفل حار

كزبرة خضراء

شبت

باذنجان

كزبرة ناشفة

طماطم

مكعب مرق

دقيق

زيت

طريقة عمل صينية السمك

اخلطى عصير الليمون في بولة صغيرة وضيفي الملح والفلفل الأسود وكل البهارات جيدا .

تبلي السمك بخليط الليمون ثم ضعيه في الدقيق ثم اقليه في طاسة بها زيت ساخن غزير حتى يصل للون الذهبي.

اخرجي السمك من الطاسة ثم شوحي البصل مع الثوم والملح والفلفل الأسود في نفس الطاسة.

ضيفي الكرفس والطماطم والخضرة ويضاف مكعب مرق والطماطم المفرومة الكرات والزعتر والروزماري والفلفل الألوان والفلفل الحار حسب الرغبة.

ضعي كل البهارات ويترك الخليط حتى يتسمك ثم احضري صينية الفرن

وضعي طبقة من الباذنجان المقلي ثم طبقة من خليط الخضار

ثم طبقة من السمك الفيليه المقلي.

كررى الطبقات حتى نفاذ الخضار ثم ادخليها فرن ساخن حتى تمتزج المكونات وقدميها مع الأرز.