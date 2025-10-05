200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

شاركت الفنانةمى عمر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وأثارت مى عمر الجدل بإطلالتها الجريئة مرتدية فستان أسود قصير بذيل منفوش في أسبوع الموضة في باريس و بلغ سعره 180 ألف جنيه .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة مى عمر، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.