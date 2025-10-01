قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لصقل شخصية طلاب الجامعات المصرية

نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الطلابية تمثل مدخلًا رئيسيًا لبناء شخصية متكاملة لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى أنها تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتُعزز روح الابتكار والانتماء، وتؤهل الشباب للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الاطار، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، والتي أطلقت وفقًا لتوجيهات وزير التعليم العالي بهدف توثيق حصاد الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على التميز في خدمة طلابها.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات رصدت تنفيذ أكثر من 40 ألف نشاط متنوع شاركت فيه 48 جامعة مصرية خلال فترة إعلان المسابقة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لإتاحة مجالات الإبداع والتطوير أمام الطلاب في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، بالإضافة إلى الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة.

كما أوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن كل جامعة رشحت خبراء من ذوي الاختصاص في الأنشطة الطلابية للمشاركة في عملية التقييم بما يضمن الشفافية والعدالة، وتم الاتفاق على تصنيف الجامعات الفائزة إلى ثلاث فئات؛ الفئة الذهبية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 80%، والفئة الفضية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 70%، والفئة البرونزية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 60%.

وفيما يتعلق بالنتائج، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الحكومية شهدت حصول جامعة المنصورة وجامعة حلوان على الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعات عين شمس وسوهاج وبنها وطنطا وأسيوط والمنوفية والمنيا والفيوم والقاهرة في الفئة الفضية، فيما ضمت الفئة البرونزية جامعات قناة السويس والإسكندرية وجنوب الوادي والوادي الجديد.

أما الجامعات الأهلية فقد فازت جامعة المنصورة الأهلية بالفئة الذهبية، وحصلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على الفئة الفضية، فيما جاءت جامعات الجلالة الأهلية وبني سويف الأهلية والعلمين الدولية في الفئة البرونزية.

وفيما يخص الجامعات الخاصة فقد جاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة المصرية الروسية وجامعة فاروس في الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعة 6 أكتوبر والجامعة المصرية الصينية في الفئة الفضية، وضمت الفئة البرونزية جامعات سيناء العريش والريادة للعلوم والتكنولوجيا والبريطانية وبدر وسيناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعات في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم طلاب الجامعات وتوفير بيئة مناسبة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

