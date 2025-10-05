بالأسماء.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية كُلٍ من؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إلى جانب الدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة.

كما تضم اللجنة الرئيسية في عضويتها طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و مجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، و عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، و أمينة خيري، كاتبة صحفية، و علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، و محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، و سمير يوسف، رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، وخليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، وسمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور، ونبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، وعمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، وخالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

وتضم اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة، حيث تشمل عضويتها: هيثم الصاوي، خبير التحول الرقمي في مجال التليفزيون؛ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي؛ محمود التميمي، صاحب خبرة إعلامية وفنية وثقافية؛ مدحت العدل، ذو خبرة فنية وثقافية؛ إيهاب عوض، رئيس تحرير قناة "إكسترا نيوز" ومسؤول التطوير الرقمي؛ شريف عامر، مذيع بقناة "MBC مصر"؛ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية؛ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي؛ الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ عزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"؛ مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة "أخبار اليوم"؛ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام؛ فاروق جويدة محمد، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام؛ سناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام؛ محمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام؛ عبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام؛ الدكتور خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام؛ الدكتور محمد عز العرب محمد، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ ورانيا مكرم محمود عبد الله، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما تضم اللجنة: جمال الشاعر، إعلامي؛ السفير محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد؛ عمرو خفاجي، إعلامي؛ خالد مرسي، بالشركة المتحدة؛ عبد الرحيم كمال، سيناريست؛ حسن مدني، مذيع بالمعاش؛ السفير عبد الرحمن صلاح، دبلوماسي متقاعد؛ ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي؛ الدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس؛ الدكتورة ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ أسامة راضي، رئيس قناة "النيل للأخبار" بالتليفزيون المصري؛ عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري؛ الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع؛ خالد صلاح، كاتب صحفي؛ جلال نصار، كاتب صحفي؛ إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش؛ الدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش؛ حسن المستكاوي، كاتب رياضي؛ عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري؛ دينا عثمان، رئيس قناة "النيل الدولية"؛ ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

ونص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها، ليتم عرضه من قبل رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية. كما يُمكن لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية برئاسة أحد الأعضاء وعضوية عدد مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع إمكانية الاستعانة بغيرهم. تُحدد اختصاصات تلك اللجان الفرعية في قرار تشكيلها، وتُقدم كل لجنة فرعية تقريراً برأيها إلى رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ تشكيلها.