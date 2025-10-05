قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي.

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

2 كيلو دقيق للحلويات.

10 بيضات.

3 كوب سكر.

2 كوب سمن.

كوب لبن.

ملعقة صغيرة نشادر ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 كيس فانيليا.

خطوات تحضير بسكويت الشاى الصعيدي

-نحضر وعاء مناسب للعجن، ونخلط السمن مع سكر البودرة بواسطة المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى يصبح قوامه هش وكريمي وناعم للغاية.

-ثم نضيف البيض بالتدريج لخليط السمن والسكر، مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا مع كل بيضة، ونستمر في الخفق.

-حتى تندمج البيضة تماما مع الخليط، وبعدها نبدأ بإضافة البيضة الأخرى ونستمر هكذا حتى ننتهي من كل كمية البيض. ننخل الدقيق مع النشادر والبيكنج بودر ونضيفهم تدريجيا للخليط السابق، مع إضافة اللبن بالتناوب، ونعجن العجينة جيدا حتى تصبح ناعمة ومتماسكة.

-نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا.

-نشكل العجينة باستخدام ماكينة البسكويت أو كيس حلواني ونرص البسكويت في صينية مبطنة بورق زبدة.

-نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونخبز البسكويت

-لمدة 15 دقيقة تقريبا أو حتى يصبح لونه ذهبيا. نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد قليلا ثم نرش عليه

-سكر بودرة للتزيين نقدم بسكويت النشادر الصعيدي بتاع زمان ونستمتع بمذاقه

الرائع والمميز.

-لحفظ البسكويت يمكن وضعه في كيس نايلون شفاف كبير ثم حفظة بداخل علبة كبيرة ذات غطاء محكم حتى لا يطرى ويتغير من قوامة ومذاقه.