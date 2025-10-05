قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
قاضية فيدرالية تمنع ترامب مؤقتا من نشر قوات في بورتلاند بولاية أوريجون

   أصدرت قاضية فيدرالية بولاية أوريجون الأمريكية حكما يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتا من نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الواقعة شمال غرب الولاية وذلك في دعوى قضائية رفعتها الولاية والمدينة ضد إدارة الرئيس الأمريكي.


وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كارين إيميرجوت، الأمر في انتظار المزيد من المرافعات في الدعوى. 


وقالت إن الاحتجاجات الصغيرة نسبيا التي شهدتها المدينة لا تبرر استخدام القوات الفيدرالية، وإن السماح بنشرها قد يضر بسيادة ولاية أوريجون، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.


وكتبت إيميرجوت: "لهذا البلد تقليد عريق وأساسي في مقاومة تجاوزات الحكومة، لا سيما في شكل تدخل عسكري في الشؤون المدنية".. وتابعت: "يتلخص هذا التقليد التاريخي في افتراض بسيط: هذه دولة قانون دستوري، وليست دولة أحكام عرفية".


ورفع مسؤولو الولاية والمدينة دعوى قضائية لوقف نشر القوات الأسبوع الماضي، بعد يوم واحد من إعلان إدارة ترامب عن نشر 200 جندي من الحرس الوطني في ولاية أوريجون لحماية المباني الفيدرالية. 


وصف الرئيس الأمريكي المدينة بأنها "مدمرة جراء الحرب".


وأكدت الدعوى أن الاحتجاجات أمام مركز خدمات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بورتلاند كانت محدودة في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يتجاوز عدد المتظاهرين 30 شخصا، ولم تتطلب أي اعتقالات منذ منتصف يونيو الماضي.


وأضافت الدعوى أن نشر القوات بهذه الطريقة من جانب الإدارة الأمريكية "يهدد بتصعيد التوترات وإثارة المزيد من الاضطرابات".

