أخبار العالم

بريكس: البرازيل تطلق منصة رقمية لتعزيز المشاركة العالمية بمؤتمر المناخ COP30

بريكس - البرازيل
بريكس - البرازيل
أ ش أ

  ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأحد أن رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) أطلقت منصة "مالوكا" الرقمية، بهدف توسيع فرص المشاركة الجماعية في العمل المناخي.


وأوضحت الشبكة الإخبارية أن ذلك التطبيق الحديث يوفر مساحة للحوار لجميع المناطق، لا سيما الجنوب العالمي، للتأثير على نتائج مؤتمرات المناخ.


وتتماشى هذه المبادرة مع أولويات رئاسة المؤتمر التي تتمثل في تعزيز التعددية وربط نظام المناخ بالواقع وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، كما أن تلك المنصة الافتراضية تربط الحكومات والكيانات من جميع أنحاء العالم، مما يوسع تأثير مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ما هو أبعد من المؤتمر نفسه.


من جانبه، صرح رئيس مؤتمر الأطراف الثلاثين، أندريه كوريا دو لاجو أن تلك المنصة تسهم في ضمان أن يكون هذا المؤتمر هو الأكثر شمولا قدر الإمكان، وأن يصل إلى الأجيال الأخرى، مؤكدا على الحاجة إلى تجديد الثقة في مدى جدوى العمل الجماعي حيث يشكل ذلك الأسلوب الحل الوحيد لمواجهة تغير المناخ.


ولفتت الشبكة الدولية إلى أن المنصة الجديدة متاحة بسبع لغات، وتسمح للمشاركين بالتفاعل في الوقت الفعلي في أكثر من 7000 حدث موزعة على 20 بيئة افتراضية، وتقدم مساعدا مناخيا يعمل بالذكاء الاصطناعي مزودا بمعلومات علمية موثوقة.

