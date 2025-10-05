منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي

أعلنت منار سعيد المرشحة علي عضوية مجلس إدارة النادي الاهلي انسحابها من الانتخابات .

قالت منار سعيد في بيان نشرته إنه إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم،ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره،قررت الانسحاب من سباق الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إجلالًا وتقديرًا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولقناعتي التي تمثل استقرار واستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم.

وـأضافت:"ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، وحرصًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا وفوق الجميع وفوق المناصب فالأهلي أولًا دائمًا وأبدًا.

وتابعت "وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعموني وساندوني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي التزام وانتماء نابع لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لكابتن محمود الخطيب ومجلسه والجميع.

وختمت بيانها بقولها:"عاش مبدأ النادي الأهلي، وعاش الكيان شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين."