جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها?
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي

منار سعيد
منار سعيد
ياسمين تيسير

أعلنت منار سعيد المرشحة علي عضوية مجلس إدارة النادي الاهلي  انسحابها من الانتخابات .

قالت منار سعيد في بيان نشرته إنه إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم،ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره،قررت الانسحاب من سباق الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إجلالًا وتقديرًا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولقناعتي التي تمثل استقرار واستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم.

وـأضافت:"ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، وحرصًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا وفوق الجميع وفوق المناصب فالأهلي أولًا دائمًا وأبدًا.

 وتابعت "وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعموني وساندوني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي التزام وانتماء نابع لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لكابتن محمود الخطيب ومجلسه والجميع.

 وختمت بيانها بقولها:"عاش مبدأ النادي الأهلي، وعاش الكيان شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين."

الاهلي الخطيب منار سعيد

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

بعد تداول خبر انتحارة.. صاحب واقعة قطار المنيا ينفى

بعد تداول خبر انتحاره.. صاحب واقعة قطار المنيا ينفي

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية النصب

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية نصب

تجار مخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

تجار مخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

