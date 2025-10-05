حازم إمام: الأهلي يعاني دفاعيًا رغم الفوز على كهرباء الإسماعيلية

علّق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أداء الأهلي عقب المباراة، خلال مداخلة إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، مشيرًا إلى وجود خلل واضح في الجانب الدفاعي للفريق الأحمر.

وقال: «الأهلي يعاني من مشكلة في الانفرادات، ورغم تألق محمد الشناوي، إلا أن هناك تباعدًا بين الخطوط يحتاج إلى معالجة».



وأضاف إمام: «منذ انطلاق الموسم، لم ينجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط أمام غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، وهو مؤشر سلبي لفريق يسعى لحصد جميع البطولات».

وأشاد إمام بأداء كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة، موضحًا: «رضا شحاتة قدم مباراة كبيرة مع فريقه، الذي ظهر بتنظيم جيد وضغط هجومي مميز منذ الدقائق الأولى، رغم الخسارة أمام فريق بحجم الأهلي»