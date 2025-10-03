بيهدموا المعبد.. حازم إمام يرد على مطالب رحيل فيريرا

علق حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، على رغبة البعض في رحيل يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق بالقلعة البيضاء.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية: “الزمالك هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، كل النقاط التي خسرها كانت من مباريات سهلة”.

وتابع: “مع الهزيمة لازم الناس تطلع بفكرة التغيير، غير الادارة والمدرب، بيهدموا المعبد على اللي فيه، مش الزمالك بس الأهلي برضه لكن الأهلي عنده لعيبة كويسة أي مدرب هيجي مش هيلاقي مشاكل كبيرة”.

وأضاف: “الزمالك هيجيب مدرب جديد ماشي، المدرب هيقولك محدش يطالبني بالدوري، مش دي اللعيبة اللي انا عايزها”.

وأصبح مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، مهددًا بشدة، بحسب ما كشفه الناقد الرياضي وليد قاسم.

وأكد قاسم أن إدارة الزمالك لم تعد راضية عن النتائج الأخيرة للفريق، وأنها وضعت مواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة من الدوري المصري كـ”فرصة أخيرة” للمدرب.

وشدد على أن أي نتيجة غير الفوز ستدفع الإدارة لاتخاذ قرار فوري بإقالته، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق مبكرًا قبل تفاقم الأزمات الفنية.