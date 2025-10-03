قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيهدموا المعبد.. حازم إمام يرد على مطالب رحيل فيريرا

حازم إمام
حازم إمام
سارة عبد الله

علق حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، على رغبة البعض في رحيل يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق بالقلعة البيضاء.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية: “الزمالك هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، كل النقاط التي خسرها كانت من مباريات سهلة”.

وتابع: “مع الهزيمة لازم الناس تطلع بفكرة التغيير، غير الادارة والمدرب، بيهدموا المعبد على اللي فيه، مش الزمالك بس الأهلي برضه لكن الأهلي عنده لعيبة كويسة أي مدرب هيجي مش هيلاقي مشاكل كبيرة”.

وأضاف: “الزمالك هيجيب مدرب جديد ماشي، المدرب هيقولك محدش يطالبني بالدوري، مش دي اللعيبة اللي انا عايزها”.

وأصبح مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، مهددًا بشدة، بحسب ما كشفه الناقد الرياضي وليد قاسم.

وأكد قاسم أن إدارة الزمالك لم تعد راضية عن النتائج الأخيرة للفريق، وأنها وضعت مواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة من الدوري المصري كـ”فرصة أخيرة” للمدرب. 

وشدد على أن أي نتيجة غير الفوز ستدفع الإدارة لاتخاذ قرار فوري بإقالته، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق مبكرًا قبل تفاقم الأزمات الفنية.

حازم إمام الزمالك رحيل يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

الزمالك

خلال أيام .. جمال الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الزمالك

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

فيديو

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد