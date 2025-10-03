ناقد رياضي: مصير فيريرا على المحك قبل مواجهة المحلة

أصبح مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، مهددًا بشدة، بحسب ما كشفه الناقد الرياضي وليد قاسم.

وأكد قاسم أن إدارة الزمالك لم تعد راضية عن النتائج الأخيرة للفريق، وأنها وضعت مواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة من الدوري المصري كـ”فرصة أخيرة” للمدرب.

وشدد على أن أي نتيجة غير الفوز ستدفع الإدارة لاتخاذ قرار فوري بإقالته، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق مبكرًا قبل تفاقم الأزمات الفنية.



وأوضح قاسم، خلال ظهوره في برنامج “الماتش” مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن نزيف النقاط المتكرر جعل الإدارة تفكر بجدية في التغيير، خصوصًا مع ضغوط جماهيرية تطالب بتدخل حاسم. وأشار إلى أن مجلس الإدارة بدأ بالفعل في دراسة بدائل محتملة لخلافة فيريرا في حال الإطاحة به بعد مباراة المحلة.





خلافات داخلية تُبعد حسام غالي عن قائمة الخطيب





وفي سياق آخر، كشف وليد قاسم كواليس استبعاد حسام غالي من قائمة محمود الخطيب الانتخابية في النادي الأهلي، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين لم تعد على ما يرام منذ انتقال إمام عاشور إلى الأهلي قادمًا من الزمالك، وهي الصفقة التي أحدثت انقسامًا في وجهات النظر داخل المجلس.





وأضاف قاسم أن الخلاف الشهير حول قرار الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك كان أحد أبرز أسباب تصدع العلاقة بين الخطيب وغالي، حيث لم يكن هناك توافق إداري على الطريقة التي تمت بها إدارة الموقف. وأوضح أن تباين الآراء في عدد من القرارات المصيرية أدى إلى ابتعاد غالي تدريجيًا عن دائرة صنع القرار داخل النادي.





وأكد أن الخطيب فضّل الحفاظ على وحدة قائمته الانتخابية بعيدًا عن أي خلافات داخلية قد تشتت التركيز خلال المعركة الانتخابية المقبلة، ما دفعه لاتخاذ قرار بعدم إدراج غالي ضمن فريقه.



