رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رياضة

ترتيب الهدافين يشعل الدوري| تريزيجيه يطارد نجوم المصري.. والزمالك خارج المنافسة

واصل صلاح محسن، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، تألقه الكبير بعدما عزز صدارته لقائمة الهدافين في بطولة الدوري الممتاز برصيد 5 أهداف قبل انتهاء الجولة العاشرة ضمن منافسات المسابقة المحلية.

ويعيش صلاح محسن فترة استثنائية، حيث تصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويلاحقه زميلاه في نفس الفريق عبد الرحيم دغموم وعمر الساعي برصيد 4 أهداف لكل منهما في مفاجأة قوية تؤكد أن النادي البورسعيدي أصبح قوة هجومية ضاربة هذا الموسم.

ويطارد محمود حسن تريزيجيه ثلاثي النادي المصري البورسعيدي في ترتيب هدافي الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

فيما يسعى الثنائي أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، والفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد تسجيلهما هدفين منذ بداية موسم الدوري الممتاز إلي الدخول في سباق الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز قبل انتهاء الجولة العاشرة على النحو التالي:

صلاح محسن المصري  5 أهداف.

عبد الرحيم دغموم  المصري 4 أهداف.

عمر الساعي المصري  4 أهداف.

محمود حسن تريزيجيه الأهلي 4 أهداف.

أحمد فاروق وادي دجلة 3 أهداف.

بادجي سموحة 3 أهداف.

محمد السيد شيكا كهرباء الإسماعيلية 3 أهداف.

أحمد سيد زيزو الأهلي هدفين.

عدي الدباغ الزمالك هدفين.

أسامة فيصل البنك الأهلي  هدفين.

أحمد عاطف زد هدفين.

وسقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فى فخ التعادل مع غزل المحلة بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد هيئة قناة السويس، فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام نظيره فريق ديكيداها الصومالي في إطار منافسات دور ال 32 من كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق ديكيداها الصومالي في مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر الحالي.

فيما يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة الإياب أمام نظيره فريق ديكيداها الصومالي يوم 24 أكتوبر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

الدوري الأهلي الزمالك عدي الدباغ صلاح محسن

