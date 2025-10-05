للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

الأحد 05/أكتوبر/2025 - 11:10 ص 10/5/2025 11:10:00 AM

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكوكيز السريع.

طريقة عمل كوكيز سريع

المكوّنات

دقيق - كوبان ونصف

زبدة مليّنة - كوب

سكر أسمر - كوب

سكر أبيض - ثلث كوب

بيض - 2

خلاصة فانيليا - ملعقتان صغيرتان

بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة

بيكاربونات الصوديوم - ملعقة صغيرة

ملح - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة

رقاقات شوكولاتة - كوبان

طريقة تحضير الكوكيز السريع

1- أخفقي الزبدة والسكر بنوعيه لثلاث دقائق في وعاءٍ متوسّط.

2- أضيفي البيض والفانيليا واخفقي من جديد.

3- أخلطي الدقيق، البايكنغ باودر، بيكاربونات الصوديوم والملح في وعاءٍ ثانٍ.

4- أضيفي المكونات السائلة إلى تلك الجافة ثمّ زيدي رقائق الشوكولاتة واخلطي جيّداً.

5- جهّزي صينية فرن بورق الزبدة.

6- خذي ملعقتان كبيرتان من العجين تباعاً وشكّلي الكوكيز الدائري وصفّيه في الصينية.

7- أخبزي الكوكيز لحوالى 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.