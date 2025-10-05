للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكوكيز السريع.
طريقة عمل كوكيز سريع
المكوّنات
دقيق - كوبان ونصف
زبدة مليّنة - كوب
سكر أسمر - كوب
سكر أبيض - ثلث كوب
بيض - 2
خلاصة فانيليا - ملعقتان صغيرتان
بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة
بيكاربونات الصوديوم - ملعقة صغيرة
ملح - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
رقاقات شوكولاتة - كوبان
طريقة تحضير الكوكيز السريع
1- أخفقي الزبدة والسكر بنوعيه لثلاث دقائق في وعاءٍ متوسّط.
2- أضيفي البيض والفانيليا واخفقي من جديد.
3- أخلطي الدقيق، البايكنغ باودر، بيكاربونات الصوديوم والملح في وعاءٍ ثانٍ.
4- أضيفي المكونات السائلة إلى تلك الجافة ثمّ زيدي رقائق الشوكولاتة واخلطي جيّداً.
5- جهّزي صينية فرن بورق الزبدة.
6- خذي ملعقتان كبيرتان من العجين تباعاً وشكّلي الكوكيز الدائري وصفّيه في الصينية.
7- أخبزي الكوكيز لحوالى 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.