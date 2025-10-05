حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

أثار الفنان حسام حبيب والمطربة اللبنانية شيراز، حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار صور تجمع بينهما، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أقاويل عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

وتساءل جمهور الثنائي حسام حبيب والمغنية اللبنانية شيراز عن حقيقة بداية علاقة عاطفية جديدة في حياة الفنان المصري عقب انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب.

ورغم صمت الطرفين حتى الآن وعدم صدور أي تعليق رسمي يوضح طبيعة العلاقة بينهما، إلا أن الجمهور لم يتوقف عن تحليل التفاصيل والربط بين توقيت الأحداث.

ولمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو جراف التالي:

https://m.youtube.com/shorts/usi1m0YspGc