ألمانيا تعلن التقدم في المباحثات الأوروبية الأمريكية عن خطة واشنطن لإنهاء الحرب بأوكرانيا

أفاد يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، عن إحراز "تقدم حاسم" في المباحثات الأوروبية الأمريكية حول خطة واشنطن لإنهاء أزمة أوكرانيا.

خطة الولايات المتحدة

وتشير التقارير إلى أن الخطة تشمل اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بالقرم ودونباس أراضي روسية، وأن توقعها أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وروسيا.

وقال فاديفول في تصريحات لمحطة دويتشلاند فونك بعد المباحثات التي عقدت في جنيف أمس الأحد: "هذا نجاح مهم حققناه أمس".

كما أشار إلى أن جميع البنود المتعلقة بأوروبا وحلف الناتو أزيلت من الصيغة الأصلية للخطة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وأوكرانيا أعدتا نسخة منقحة من مشروع الخطة وأن المسائل العالقة "ليست عقبات لا يمكن تذليلها"، دون الكشف عن طبيعتها.

وشدد فاديفول على أن أي اتفاق يجب ألا يبرم "على حساب الأوروبيين أو الأوكرانيين"، مؤكدا أن السيادة الأوكرانية مبدأ لا يناقش، وأن القرار النهائي بشأن التوقيت ونوعية أي تنازلات يعود لكييف وحدها.

كما لفت إلى أن أبرز القضايا الخلافية تتعلق بتنازل أوكرانيا عن الأراضي وأن "خط الجبهة الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات، لا محطتها النهائية".

ورغم تأكيده أن التسوية تتطلب قبول الطرفين المتحاربين، إلا أنه أضاف أن "روسيا، بصفتها الطرف الذي أشعل الحرب، تتحمل المسؤولية الأساسية وعليها أن تتحمل تبعاتها".

وشارك في المشاورات ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، لبحث مشروع الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا.