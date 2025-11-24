قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تعلن التقدم في المباحثات الأوروبية الأمريكية عن خطة واشنطن لإنهاء الحرب بأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، عن إحراز "تقدم حاسم" في المباحثات الأوروبية الأمريكية حول خطة واشنطن لإنهاء أزمة أوكرانيا.

خطة الولايات المتحدة

وتشير التقارير إلى أن الخطة تشمل اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بالقرم ودونباس أراضي روسية، وأن توقعها أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وروسيا.

وقال فاديفول في تصريحات لمحطة دويتشلاند فونك بعد المباحثات التي عقدت في جنيف أمس الأحد: "هذا نجاح مهم حققناه أمس".

كما أشار إلى أن جميع البنود المتعلقة بأوروبا وحلف الناتو أزيلت من الصيغة الأصلية للخطة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وأوكرانيا أعدتا نسخة منقحة من مشروع الخطة وأن المسائل العالقة "ليست عقبات لا يمكن تذليلها"، دون الكشف عن طبيعتها.

وشدد فاديفول على أن أي اتفاق يجب ألا يبرم "على حساب الأوروبيين أو الأوكرانيين"، مؤكدا أن السيادة الأوكرانية مبدأ لا يناقش، وأن القرار النهائي بشأن التوقيت ونوعية أي تنازلات يعود لكييف وحدها.

كما لفت إلى أن أبرز القضايا الخلافية تتعلق بتنازل أوكرانيا عن الأراضي وأن "خط الجبهة الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات، لا محطتها النهائية".

ورغم تأكيده أن التسوية تتطلب قبول الطرفين المتحاربين، إلا أنه أضاف أن "روسيا، بصفتها الطرف الذي أشعل الحرب، تتحمل المسؤولية الأساسية وعليها أن تتحمل تبعاتها".

وشارك في المشاورات ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، لبحث مشروع الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا.

وزير الخارجية الألماني المباحثات الأوروبية الأمريكية أوكرانيا واشنطن الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجان مدينة زفتى

عودة تحليق البالون الطائر فوق الأقصر بعد توقف يومين بسبب الرياح

البالون الطائر يعود للتحليق فوق الأقصر بعد توقف يومين بسبب الرياح

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد لجان قرى مركز السنطة خلال انتخابات مجلس النواب

بالصور

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد