قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دمياط تشهد إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية منذ الصباح.. تفاصيل

انتخابات
انتخابات
عادل نصار

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محافظة دمياط، إن دمياط شهدت منذ الساعات الأولى من الصباح إقبالاً كبيراً وإيجابياً على مختلف المقار واللجان الانتخابية، منذ بدء عملية الاقتراع في تمام التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأكد المراسل في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجان والمقار الانتخابية في المحافظة شهدت حركة واضحة من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وأشار قاسم إلى أنّ محافظة دمياط تضم كتلة تصويتية تزيد على مليون و100 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت، يدلون بأصواتهم داخل 179 لجنة فرعية موزعة على 137 مقراً انتخابياً في دائرتين انتخابيتين.

وواصل: "كما يتنافس 36 مرشحاً على 4 مقاعد في مجلس النواب المصري بنظام الفردي، في حين تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 142 مقعداً على نظام القائمة المطلقة المغلقة".

وتابع قاسم أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد شددت على عدد من الضوابط، أبرزها منع الدعاية والإعلانات أمام المقار الانتخابية، وهو ما تم الالتزام به بالكامل في محافظة دمياط، حيث لم تُشاهد أي مظاهر للدعاية في محيط اللجان المختلفة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن فترة الراحة كانت لا تزال جارية حتى الرابعة، على أن تُستأنف عملية الاقتراع بعدها مباشرة وحتى التاسعة مساءً.

دمياط اللجان الانتخابية عملية الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات الماليزي

ماليزيا تقرر منع وصول القصر لوسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 2026

البحرين وبريطانيا

البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد