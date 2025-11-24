دمياط تشهد إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية منذ الصباح.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محافظة دمياط، إن دمياط شهدت منذ الساعات الأولى من الصباح إقبالاً كبيراً وإيجابياً على مختلف المقار واللجان الانتخابية، منذ بدء عملية الاقتراع في تمام التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأكد المراسل في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجان والمقار الانتخابية في المحافظة شهدت حركة واضحة من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وأشار قاسم إلى أنّ محافظة دمياط تضم كتلة تصويتية تزيد على مليون و100 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت، يدلون بأصواتهم داخل 179 لجنة فرعية موزعة على 137 مقراً انتخابياً في دائرتين انتخابيتين.

وواصل: "كما يتنافس 36 مرشحاً على 4 مقاعد في مجلس النواب المصري بنظام الفردي، في حين تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 142 مقعداً على نظام القائمة المطلقة المغلقة".

وتابع قاسم أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد شددت على عدد من الضوابط، أبرزها منع الدعاية والإعلانات أمام المقار الانتخابية، وهو ما تم الالتزام به بالكامل في محافظة دمياط، حيث لم تُشاهد أي مظاهر للدعاية في محيط اللجان المختلفة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن فترة الراحة كانت لا تزال جارية حتى الرابعة، على أن تُستأنف عملية الاقتراع بعدها مباشرة وحتى التاسعة مساءً.