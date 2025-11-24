قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يستعرض نتائج مشروع تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد الصندوق والهيئة والوكالة الألمانية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة مروة أحمد مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بالصندوق ، والمهندسة سوزان نادر مدير عام التنفيذ والمتابعة بالصندوق ، والمهندسة هادية جاد مدير عام العلاقات الخارجية بالهيئة ، والوفد المرافق لهم .

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى كافة مجالات التطوير على مستوى مدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال اللقاء تم عرض أهداف ونتائج مشروع " بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II) " ( 2025 – 2029 ) ، والذى تم إطلاقه بالمحافظة فى سبتمبر الماضى ، والممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الإقتصادى والتنمية ، والمنفذ عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( مصر ) بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئةالعامة للتخطيط العمرانى .

حيث يستهدف المشروع مجموعة من الأنشطة والمشروعات النوعية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية ، وتعزيز جودة الحياة الحضرية بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رؤية مصر 2030

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن التعاون البناء والمثمر مع صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق ، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى برئاسة الدكتورة المهندسة مها محمد فهيم ، وأيضاً الوكالة الألمانية يمثل خطوة محورية نحو الإرتقاء بالبنية التحتية والخدمات فى المناطق الأكثر إحتياجاً حيث يعكس متانة العلاقات بين الحكومة المصرية وشركاء النجاح والتنمية بالدول الصديقة وهو ما يجسد الثقة المتبادلة فى قدرة مصر على تنفيذ برامج تنموية رائدة ذات أثر مباشر على المواطنين .

ولفت المحافظ إلى أن مشروع بناء القدرات سيشهد سلسلة من التدريبات للعاملين بالمحافظة لنقل الخبرات وتأهيلهم للتعامل مع الأسلوب الجديد الذى يأتى إستكمالاً لجهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لمواجهة التحديات الحضرية من خلال توفير بيئة آمنة وصحية ، ولذا فالمحافظة من جانبها جاهزة لتقديم كامل الدعم ، وتسخر كافة إمكانياتها لإنجاح هذا التعاون بما يضمن تحقيق أهدافه فى أسرع وقت ممكن ، وذلك وفقاً للأهداف الرئيسية والفرعية لإستراتيجية التنمية المستدامة ( أسوان 2040 ) ، والجارى إعدادها طبقاً لمجموعة من المحددات لإطلاقها قريباً .

ومن جانبها أشادت الدكتورة مروة احمد بالتجربة التنموية لأسوان حيث أن المشروع الجديد سيعزز من قدرة صندوق التنمية الحضرية على تنفيذ خطط التطوير العمرانى فى محافظة أسوان .

وأشارت إلى أن المشروع يطبق أفضل الممارسات العالمية فى التخطيط العمرانى المستدام ، ويعتبر إنعكاساً عملياً للشراكة المصرية الألمانية فى مجال التنمية الحضرية ، ورسالة واضحة على إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التطوير وتحويل المناطق السكنية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين ، وأن الفترة الحالية تشهد التجهيز لإعتماد المخطط الإستراتيجى لمحافظة أسوان ، مع تحديث المخططات الإستراتيجية للمدن والتى يراعى فيها وضع خطط للتنمية من المنظور الإجتماعى والإقتصادى والعمرانى من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

