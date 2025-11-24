جامعة أسوان تعزز منظومة الجودة.. اجتماع موسع لمتابعة الأداء المؤسسي وبرامج التطوير الأكاديمي

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات اجتماع مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، بحضور الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، وفريق عمل المركز، وذلك في إطار متابعة خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الكليات مختلف الجهود المبذولة في تفعيل منظومة الجودة، بما في ذلك إنجازات المعايير المؤسسية والبرامجية، ومخرجات الدراسة الذاتية، إلى جانب عرض ملامح الخطة الاستراتيجية لكل كلية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الأعمال والإنجازات وفق الخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة، والتي تتضمن جداول زمنية معلنة وملزمة لجميع الكليات، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في أداء فرق الجودة والالتزام بمعايير الاعتماد الأكاديمي.

أنشطة جامعية

وفي ختام الاجتماع، وجّه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر للحضور من السادة مديري الوحدات وفريق مركز ضمان الجودة، مثمنًا جهودهم في تعزيز مكانة جامعة أسوان بين مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف " نصرت " انه تحرص جامعة أسوان على تطوير منظومة الجودة بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكليات. والمتابعة الدورية هي جزء أساسي من استراتيجيتنا لضمان الالتزام بمعايير الاعتماد وتحقيق التميز المؤسسي. وأثمّن جهود فرق الجودة وما يقومون به من عمل جاد يستحق الإشادة.

واوضحت الدكتورة إيمان وجدي مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان ،انه يعكس هذا الاجتماع حرص مركز ضمان الجودة على دعم الكليات في استكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي. وقد أظهر العرض المقدم من الوحدات تقدّمًا كبيرًا في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والدراسات الذاتية. ونسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق رؤية الجامعة.

هذا وفي إطار حرص جامعة أسوان على دعم طلابها وتقديم خدمات شاملة خاصة لفئة الطلاب من ذوي الإعاقة، التقى اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالعميد أسامة حمدلله مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، والمقدم محمد حمدي رئيس تجنيد وتعبئة أسوان ومدير الاتصال العسكري بجامعة أسوان.