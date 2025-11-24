تيسير إجراءات التجنيد لذوي الإعاقة بجامعة أسوان

التقى اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالعميد أسامة حمدلله مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، والمقدم محمد حمدي رئيس تجنيد وتعبئة أسوان ومدير الاتصال العسكري بجامعة أسوان وذلك في إطار حرص جامعة أسوان على دعم طلابها وتقديم خدمات شاملة خاصة لفئة الطلاب من ذوي الإعاقة.

جاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة مرفت السمان استشاري شؤون الإعاقة، وهانم فتحي عبدالمنعم مدير مكتب “قادرون باختلاف” بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجامعة ومنطقة التجنيد والتعبئة بقنا، بهدف تيسير وإنهاء الإجراءات الخاصة بالموقف التجنيدي للطلاب من ذوي الإعاقة سواء في مرحلة ما قبل الجامعة أو المرحلة الجامعية.

وتناول الاجتماع سبل تسريع إجراءات الكشف الطبي للطلاب والعمل على تسهيل حصولهم على شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية، بما يضمن تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة لهذه الفئة، إضافة إلى مراجعة الموقف التجنيدي لطلاب جامعة أسوان بمختلف الكليات .

أنشطة جامعية

واكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي إنه تولي جامعة أسوان اهتمامًا خاصًا بالطلاب من ذوي الإعاقة، ونحرص على إزالة أي تحديات قد تواجههم خلال إنهاء الإجراءات الرسمية. ويأتي تعاوننا اليوم مع منطقة تجنيد وتعبئة قنا خطوة مهمة لتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة، تخفف العبء عن الطلاب وأسرهم، وتوفر لهم بيئة تعليمية داعمة وشاملة.

وأضاف العميد أسامة حمدلله مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، اننا نحرص على العمل مع جامعة أسوان لضمان أن تتم جميع إجراءات التجنيد للطلاب، خاصة ذوي الإعاقة، بكل يسر ودقة. هذا التعاون يعزز دورنا في خدمة المجتمع، ويضمن تقديم الدعم الكامل للطلاب في مختلف مراحل الكشف الطبي واستلام شهاداتهم وفق القواعد المنظمة، بمنطقة التجنيد وقسم التجنيد والتعبئة بأسوان.



ويؤكد هذا التعاون المشترك التزام الجانبين بتقديم خدمات متكاملة للطلاب، وتسهيل الإجراءات الرسمية، ودعم حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على بيئة تعليمية ملائمة وشاملة.