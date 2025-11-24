الجيش السوداني يفشل هجوما واسعا للدعم السريع ويستعيد مواقع استراتيجية.. تفاصيل

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الجيش السوداني تصدى اليوم لهجوم شنّه الدعم السريع على مدينة بابنوسة، التي تُعد آخر معاقل الجيش في ولاية غرب كردفان، موضحا أن المدينة محاصرة منذ عدة أشهر، وقد غادرها معظم سكانها بسبب المواجهات العنيفة المستمرة منذ فترة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني وسّع نطاق انتشاره، واستخدم المدفعية لاستهداف عدة تجمعات للدعم السريع، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي السوداني في أجواء إقليم كردفان، وفي الوقت نفسه، تدور اشتباكات غرب مدينة الأبيض تشهد عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين، فيما يسعى الجيش لتعزيز وجوده في ولاية شمال كردفان، خصوصاً في مناطق أم صميمة وبارا، التي أصبحت مسرحاً للمواجهات بعد استعادتها مؤخراً.

وأشار المراسل إلى أن الجيش يتبع استراتيجية تعتمد على عمليات الكرّ والفرّ بهدف استنزاف الدعم السريع والقضاء عليها في هذه المواقع، كما تحدث عن تحركات عسكرية جنوب مدينة الأبيض، حيث يحاول الجيش التقدم باتجاه ولاية جنوب كردفان، التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة الدعم السريع، مدعوماً بقوات الحركة الشعبية–جناح عبد العزيز الحلو، وتُعد هذه المناطق، وفق مراقبين، بؤراً مرشحة لاشتعال المواجهات خلال الفترة المقبلة.