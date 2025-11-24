قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
توك شو

الجيش السوداني يفشل هجوما واسعا للدعم السريع ويستعيد مواقع استراتيجية.. تفاصيل

السودان
السودان
عادل نصار

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الجيش السوداني تصدى اليوم لهجوم شنّه الدعم السريع على مدينة بابنوسة، التي تُعد آخر معاقل الجيش في ولاية غرب كردفان، موضحا أن المدينة محاصرة منذ عدة أشهر، وقد غادرها معظم سكانها بسبب المواجهات العنيفة المستمرة منذ فترة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني وسّع نطاق انتشاره، واستخدم المدفعية لاستهداف عدة تجمعات للدعم السريع، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي السوداني في أجواء إقليم كردفان، وفي الوقت نفسه، تدور اشتباكات غرب مدينة الأبيض تشهد عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين، فيما يسعى الجيش لتعزيز وجوده في ولاية شمال كردفان، خصوصاً في مناطق أم صميمة وبارا، التي أصبحت مسرحاً للمواجهات بعد استعادتها مؤخراً.

وأشار المراسل إلى أن الجيش يتبع استراتيجية تعتمد على عمليات الكرّ والفرّ بهدف استنزاف الدعم السريع والقضاء عليها في هذه المواقع، كما تحدث عن تحركات عسكرية جنوب مدينة الأبيض، حيث يحاول الجيش التقدم باتجاه ولاية جنوب كردفان، التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة الدعم السريع، مدعوماً بقوات الحركة الشعبية–جناح عبد العزيز الحلو، وتُعد هذه المناطق، وفق مراقبين، بؤراً مرشحة لاشتعال المواجهات خلال الفترة المقبلة.

الجيش السوداني الدعم السريع مدينة بابنوسة معاقل الجيش كردفان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

وزير الاتصالات الماليزي

ماليزيا تقرر منع وصول القصر لوسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 2026

البحرين وبريطانيا

البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

