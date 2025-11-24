محافظ الشرقية: انتظام سير العملية الانتخابية ولا معوقات

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية وضمان خروجها بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشرقية تعد من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، إذ يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها نحو 4 ملايين و884 ألفًا و104 ناخبين وناخبات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية سارة سامي، خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، إن المنافسة الانتخابية تشهد زخمًا كبيرًا بوجود 253 مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا بالنظام الفردي، إلى جانب 21 مقعدًا مخصصًا لنظام القوائم، ما يعكس حيوية المشهد الانتخابي في المحافظة وثقلها السياسي المعروف تاريخيًا.

وأضاف أن نسقت بشكل كامل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، من خلال غرفة عمليات رئيسية برئاسته، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل دائرة، بهدف متابعة سير العملية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا أن التنسيق المحكم أسهم في تحقيق حالة من الهدوء والاستقرار وانتظام العمل داخل اللجان.

وشدد محافظ الشرقية على التزام المحافظة الكامل بالحياد والشفافية، موضحًا أنه تم رفع جميع صور الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير دخول كبار السن وذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية.