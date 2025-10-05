بشير جبر: 11 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري المكثف في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمليات القتالية، حيث استشهد 11 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، الأحد، نتيجة الغارات والقصف الذي استهدف مناطق متفرقة، أبرزها حي النصر، ومخيم الشاطئ، وحي الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

وقال جبر إن هذه المناطق شهدت قصفًا جويًا عنيفًا أسفر عن تدمير منازل ومرافق مدنية.

وفي جنوب مدينة غزة، أفاد جبر بأن قوات الاحتلال دمرت مربعًا سكنيًا بالكامل باستخدام روبوت مفخخ، حيث زرعته في المنطقة ثم فجّرته عن بُعد، في عملية سُمِع دوي انفجارها حتى وسط القطاع، على بعد نحو 25 كيلومترًا، كما فتحت الطائرات المروحية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المحافظة الوسطى، لا سيما على طريق الرشيد الساحلي، في محاولة واضحة لمنع حركة المواطنين، خصوصًا أولئك العائدين من الجنوب باتجاه غزة، رغم إعلان الاحتلال إبقاء الطريق مفتوحًا باتجاه الجنوب فقط.

وأضاف أنه في المحافظة الوسطى، استهدفت قوات الاحتلال مخيمي البريج والمغازي بقصف مدفعي متواصل، في حين شهدت مدينة رفح في الجنوب جريمة جديدة، حيث أطلق الجنود نيرانهم تجاه مجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.