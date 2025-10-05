قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
بشير جبر: 11 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

إسراء صبري

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري المكثف في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمليات القتالية، حيث استشهد 11 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، الأحد، نتيجة الغارات والقصف الذي استهدف مناطق متفرقة، أبرزها حي النصر، ومخيم الشاطئ، وحي الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة. 

وقال جبر إن هذه المناطق شهدت قصفًا جويًا عنيفًا أسفر عن تدمير منازل ومرافق مدنية.

وفي جنوب مدينة غزة، أفاد جبر بأن قوات الاحتلال دمرت مربعًا سكنيًا بالكامل باستخدام روبوت مفخخ، حيث زرعته في المنطقة ثم فجّرته عن بُعد، في عملية سُمِع دوي انفجارها حتى وسط القطاع، على بعد نحو 25 كيلومترًا، كما فتحت الطائرات المروحية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المحافظة الوسطى، لا سيما على طريق الرشيد الساحلي، في محاولة واضحة لمنع حركة المواطنين، خصوصًا أولئك العائدين من الجنوب باتجاه غزة، رغم إعلان الاحتلال إبقاء الطريق مفتوحًا باتجاه الجنوب فقط.

وأضاف أنه في المحافظة الوسطى، استهدفت قوات الاحتلال مخيمي البريج والمغازي بقصف مدفعي متواصل، في حين شهدت مدينة رفح في الجنوب جريمة جديدة، حيث أطلق الجنود نيرانهم تجاه مجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

