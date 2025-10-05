محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الموارد المائية والري في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية، لإلقاء ندوة "جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي"، المقرر إقامتها على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، د ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، المهندس على الروبي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء، بالترحيب بوزير الموارد المائية والري، على أرض محافظة الإسماعيلية، مقدمًا له الشكر على تلبية الدعوة وحرصه على إلقاء ندوة لرفع الوعي لدي المواطنين وتعزيز استراتيجية الدولة نحو مستقبل آمن مائيًّا، يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ومن جانبه، وجَّه وزير الموارد المائية والري، الشكر للواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، والإعداد والتجهيز للندوة الكبرى للتعريف بجهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي لمصر.

وخلال مراسم الاستقبال، أهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في قطاع الموارد المائية والري والحفاظ على الأمن المائي المصري.