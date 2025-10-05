ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 24 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.619 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 15.9 مليار جنيه تضمن تعاملات "سندات/أذون" وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.2 مليار جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي اكس 30) بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 37210.83 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 1.96% ليبلغ 11250.87 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقُا والذي زاد بنحو 1.64 ليبلغ مستوى 14869 نقطة.

