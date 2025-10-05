قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
فراعنة الطائرة ضمن ثمانية منتخبات في كأس التحدي العربي بالأردن

محمد سمير

أعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس التحدي العربي الأولى للمنتخبات الوطنية للرجال، المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبلين.

وأوضح الاتحاد العربي، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أن البطولة ستشهد مشاركة ثمانية منتخبات عربية هي: مصر، الأردن، البحرين، تونس، عُمان، العراق، الكويت، وليبيا.

وأكد فراس جواد الحلواجي، الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة، أن إقامة البطولة تأتي في إطار دعم الاتحادات العربية ورفع مستوى التنافس الفني بين المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن نظام البطولة وجدول مبارياتها سيُعلنان لاحقًا عقب إجراء القرعة الرسمية.

كما دعا الاتحاد العربي جميع الدول المشاركة إلى ترشيح حكم من كل دولة للمشاركة في إدارة المنافسات، استعدادًا لانطلاق البطولة في موعدها المحدد.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن المنتخب الوطني الأول للرجال جاهز للمشاركة بقوة في البطولة، موضحًا أن الجهاز الفني ينفذ برنامجًا إعدادياً مكثفاً يهدف إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل التوجه إلى الأردن.

وأضاف قمر أن الاتحاد المصري حريص على تحقيق التوازن بين المشاركات الدولية والمحلية من خلال انتظام المسابقات في مختلف المراحل السنية، بما يضمن استمرار تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى لاعبيها.

كأس التحدي العربي الأولى الاتحاد العربي للكرة الطائرة ثمانية منتخبات عربية الاتحاد العربي فراس جواد الحلواجي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

