رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر، الدكتور أسامة عبد الحميد نصار أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم العمارة والتخطيط العمراني ووكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة بجامعة قناة السويس.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور ناصر مندور عن خالص تهانيه وتمنياته للدكتور أسامة نصار بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة الكلية نحو مزيد من التطور والتميز الأكاديمي والبحثي، بما يعزز من مكانة كلية الهندسة كأحد الصروح العلمية البارزة بالجامعة.

يُذكر أن الدكتور أسامة نصار حاصل على درجة الدكتوراه في العمارة من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس عام 2010، بإشراف مشترك مع جامعة بيرمنجهام بالمملكة المتحدة، كما حصل على درجة الماجستير في التخطيط العمراني من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 2001، وبكالوريوس الهندسة المعمارية من الجامعة ذاتها عام 1995.

بدأ الدكتور أسامة نصار مسيرته الأكاديمية في أكتوبر 1996 كمعيد بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس، ثم عُيّن مدرسًا مساعدًا بالقسم في أغسطس 2001 حتى يناير 2006، قبل أن يسافر إلى مدينة بيرمنجهام بالمملكة المتحدة في إطار خطة بحثه لرسالة الدكتوراه، حيث أجرى دراسة تطبيقية حول تنسيق المواقع والحدائق المفتوحة حتى يناير 2008.

وفي الفترة من يناير 2008 حتى مايو 2010، عمل مدرسًا مساعدًا بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، ثم مدرسًا في مايو 2010 حتى مايو 2012، إلى جانب انتدابه للتدريس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة، والأكاديمية الحديثة بالمعادي، والجامعة الحديثة للعلوم والفنون (MSA) بمدينة 6 أكتوبر.

كما عمل أستاذًا مساعدًا في جامعة طيبة بالمدينة المنورة – كلية المجتمع، قسم العلوم الهندسية – خلال الفترة من أغسطس 2012 حتى مايو 2022، قبل أن يعود إلى جامعة قناة السويس في أغسطس 2022 ليشغل منصب أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة.

وفي أغسطس 2023 تم تكليفه وكيلاً لكلية الهندسة لشئون الدراسات العلياو البحوث.

ويمتلك الدكتور أسامة نصار خبرات علمية ومهنية متميزة في مجال التصميم العمراني وتنسيق المواقع، وشارك في إعداد وتنفيذ العديد من المشروعات التخطيطية والإسكانية والسياحية، بالإضافة إلى مشروعات المباني العامة، مما جعله نموذجًا للأستاذ الجامعي الذي يجمع بين الخبرة الأكاديمية والاحتراف المهني.