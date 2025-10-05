وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري، وأكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، الذين حفظوا لمصر كرامتها وعزتها، مضيفًا أن ذكرى النصر تبعث في نفوس المصريين العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.