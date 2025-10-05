ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية واقعة بطولية، حيث تمكن ضابط شرطة برتبة ملازم من السيطرة على شاب مخمور تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين المواطنين.



بدأت الحادثة عندما فقد الشاب السيطرة على سيارته واصطدم بعمود إنارة، ثم حاول الفرار واصطدم بسيارة أخرى، ما أدى إلى تلفيات جسيمة.



تدخل الضابط بسرعة وتمكن من السيطرة على الموقف بحكمة وشجاعة رغم مقاومة الشاب ومحاولته الاعتداء على المارة.



نالت الواقعة إشادة واسعة بعد انتشار مقطع مصور يوثق لحظة تدخل الضابط، الذي جسّد نموذجًا مشرفًا للانضباط والاحتراف في التعامل مع المواقف الطارئة.



