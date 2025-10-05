هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

فاجأت الدكتورة هبة قطب متابعيها على موقع "فيسبوك" بمنشور أثار تفاعلاً واسعًا، كشفت فيه عن تفاصيل فستانها الذي ارتدته في حفل زفاف دينا، مؤكدة أنه لا يحتاج إلى مصمم أزياء عالمي ليبدو أنيقًا، بل إلى «تقفيل نظيف وضبط دقيق للمقاسات».

وكتبت قطب عبر صفحتها الرسمية:

«كل المعلومات عن فستاني في فرح دينا لمن يهمه الأمر..

أي حد ممكن يعمل زيه وأحسن منه،

مش محتاج designer لكن محتاج فقط تقفيل نظيف وضبط للمقاسات».

المنشور لاقى إشادة كبيرة من متابعيها الذين أثنوا على بساطتها وذوقها الرفيع، معتبرين أن رسالتها تشجع النساء على الثقة في اختياراتهن بعيدًا عن المبالغة والإنفاق الزائد على الأزياء.



ويُذكر أن هبة قطب تحرص في ظهورها العام على الجمع بين الأناقة والبساطة، ما جعلها نموذجًا للمرأة العملية التي تهتم بإطلالتها دون تكلّف.