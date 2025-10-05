العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، أعظم الشهور، إذ كشفت الحسابات الفلكية لعام 1447 هجريًا عن موعد شهر رمضان 2026، والذي ينتظره المسلمون حول العالم بفارغ الصبر.

متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا

وفقًا للدليل الهجري والحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026 م هو:

يوم الخميس 19 فبراير 2026

نبذة عن التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري (أو القمري) على دورة القمر لتحديد الأشهر، إذ يستغرق الشهر الهجري المدة الزمنية لدورة القمر الكاملة حول الأرض.

تُعرف الأشهر الهجرية الاثنا عشر بترتيبها: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

تأسس هذا التقويم على يد الخليفة عمر بن الخطاب، وجُعلت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نقطة بداية لأول سنة فيه، ومن هنا جاءت تسميته "التقويم الهجري".