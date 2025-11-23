قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
برلمان

برلمانية: المنصة الأفريقية للدواء نقلة استراتيجية تعزز الأمن الصحي للقارة

الدواء
الدواء

قالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن  مشروع إنشاء منصة أفريقية موحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل "خطوة فارقة في تعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية، ودليلًا جديدًا على الدور القيادي لمصر في تطوير البنية الدوائية والرقمية الإقليمية".

وأضافت سالم ، في تصريح خاص لـ صدي البلد أن هذه المنصة تُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة في دعم التكامل الصحي القاري، مشيرة إلى أن دعم هيئة الشراء الموحد لهذا التوجه يؤكد التزام مصر بتطوير نظم الإمداد الدوائي في أفريقيا وتعزيز قدرتها على الوصول العادل والمستدام للدواء.

 تحسين سلاسل التوريد وخفض تكاليف الإمداد

وأكدت أن "إتاحة منصة رقمية موحدة ستسهم في تحسين سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الإمداد، ورفع كفاءة الشراء الجماعي"، معتبرة أنها خطوة تتسق بالكامل مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في منظومات الدواء.

وأشارت النائبة إلى أن المشروع يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات الدوائية المصرية لدخول أسواق جديدة داخل أفريقيا، بما يعزز هدف الدولة في رفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، ويقوي دور مصر كمركز إقليمي للتجارة الدوائية.

وشددت سالم على أن المنصة المقترحة "تمثل امتدادًا منطقيًا" للمبادرات الوطنية الكبرى مثل الروشتة الإلكترونية ونظام التتبع الدوائي، ما يجعلها حجر أساس في منظومة موحدة للحوكمة الدوائية داخل القارة.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن "أفريقيا في حاجة ماسّة إلى حلول مشتركة تعالج فجوات الإمداد الدوائي"، وأن المشروع المطروح يعكس التزام مصر بدعم الأمن الصحي الأفريقي وتقديم نموذج مؤسسي قابل للتوسع عالميًا في المستقبل.

المنصة الأفريقية للدواء نقلة استراتيجية الأمن الصحي للقارة

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

القوات المسلحة الكونغولية

الكونغو الديمقراطية: الجيش يدعو الوسطاء الأمريكيين والقطريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هجمات المتمردين

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد