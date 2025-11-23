برلمانية: المنصة الأفريقية للدواء نقلة استراتيجية تعزز الأمن الصحي للقارة

قالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء منصة أفريقية موحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل "خطوة فارقة في تعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية، ودليلًا جديدًا على الدور القيادي لمصر في تطوير البنية الدوائية والرقمية الإقليمية".

وأضافت سالم ، في تصريح خاص لـ صدي البلد أن هذه المنصة تُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة في دعم التكامل الصحي القاري، مشيرة إلى أن دعم هيئة الشراء الموحد لهذا التوجه يؤكد التزام مصر بتطوير نظم الإمداد الدوائي في أفريقيا وتعزيز قدرتها على الوصول العادل والمستدام للدواء.

تحسين سلاسل التوريد وخفض تكاليف الإمداد

وأكدت أن "إتاحة منصة رقمية موحدة ستسهم في تحسين سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الإمداد، ورفع كفاءة الشراء الجماعي"، معتبرة أنها خطوة تتسق بالكامل مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في منظومات الدواء.

وأشارت النائبة إلى أن المشروع يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات الدوائية المصرية لدخول أسواق جديدة داخل أفريقيا، بما يعزز هدف الدولة في رفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، ويقوي دور مصر كمركز إقليمي للتجارة الدوائية.

وشددت سالم على أن المنصة المقترحة "تمثل امتدادًا منطقيًا" للمبادرات الوطنية الكبرى مثل الروشتة الإلكترونية ونظام التتبع الدوائي، ما يجعلها حجر أساس في منظومة موحدة للحوكمة الدوائية داخل القارة.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن "أفريقيا في حاجة ماسّة إلى حلول مشتركة تعالج فجوات الإمداد الدوائي"، وأن المشروع المطروح يعكس التزام مصر بدعم الأمن الصحي الأفريقي وتقديم نموذج مؤسسي قابل للتوسع عالميًا في المستقبل.